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Ah Nerede filmi dizi mi oluyor? Ah Nerede dizisinde Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın karakterlerini kim oynayacak?

23.02.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ah Nerede filmi dizi mi oluyor? sorusunun yanıtı merak basında yer alan haberlerin ardından konusu oldu. Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu başrollerini Adile Naşit ve Halit Akçetepe gibi usta oyuncularla paylaştığı bir döneme damga vuran Ah Nerede filmi ile ilgili çıkan haberler sonrası Ah Nerede filmi dizi mi oluyor? Ah Nerede dizisinde Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın karakterlerini kim oynayacak? soru ve konu başlıkları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. İşte detaylar.

Ah Nerede filmi dizi mi oluyor? Ah Nerede dizisinde Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın karakterlerini kim oynayacak?

Ah Nerede filmi dizi mi oluyor? Senaryosunu Sadık Şendil'in yazıp Orhan Aksoy'un yönettiği, Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın başrollerini paylaştığı 1975 yapımı Ah Nerede filmi ile ilgili basında yer alan haberlerin ardından birçok vatandaş konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Ah Nerede filmi dizi mi oluyor? Ah Nerede dizisinde Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın karakterlerini kim oynayacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Ah Nerede filmi dizi mi oluyor?

AH NEREDE FİLMİ DİZİ Mİ OLUYOR?

İlk kez 1975 yılında sinema izleyicisi ile buluşan Yeşilçam filmi Ah Nerede filmi dizi oluyor.

Senaryosunu Sadık Şendil'in, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un, Yapımcılığını Ertem Eğilmez'in yaptığı Ah Nerede filmi Türk sinemasına damga vuran filmler arasında.

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerini paylaştığı filmin dizi olarak ekrana geleceği ve bu konuda harekete geçildiği öğrenildi.

AH NEREDE DİZİSİNDE GÜLŞEN BUBİKOĞLU VE TARIK AKAN'IN KARAKTERLERİNİ KİM OYNAYACAK?

Suavi Doğan ve Kerem Çatay'ın kurucusu oldukları Onuncu Ev'in Ah Nerede dizisi için senaryo çalıpşmalarına başladıkları öğrenilirken; filmede Tarık Akan’ın canlandırdığı Ferit ile Gülşen Bubikoğlu’nun oynadığı Zehra karakterini hangi oyuncuların canlandıracağı merak edildi. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Gülşen Bubikoğlu Tarık Akan
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