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  4. 'Ah Nerede' filminin güzeli Aydan Adan'ı bir de şimdi görün!

'Ah Nerede' filminin güzeli Aydan Adan'ı bir de şimdi görün!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 09:26 | Son Güncelleme

Türk Sineması'na emekler vermiş, oyunculuğu ve güzelliğiyle hafızalarımızda yer eden Aydan Adan'ın zaman içindeki değişimi şaşırttı.

'Ah Nerede' filminin Hemşire Selin'i Aydan Adan...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden bir olan 'Ah Nerede' filminden tanıdığımız güzel oyuncu filmde 'Feritzede'lerden birini canlandırıyordu.

1975 yılında çekilen filmde Tarık Akan, Adile Naşit, Hulusi Kentmen ve Gülşen Bubikoğlu gibi dev isimlerin yer aldığı Yeşilçam'ın sevilen yapımında akıllara kazınan isimlerden biri de Aydan Adan.

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Bu film dışında sekiz Yeşilçam filminde daha rol alan Adan, aradan geçen yıllara rağmen gülüşünden bir şey kaybetmemiş...

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