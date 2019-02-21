HABER

"Ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapılıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır: - "(İzmir CHP'deki aday tartışmaları) Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adaylarına ilişkin "Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz." dedi.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıldır aktif siyaset yaptığını, bir evladı olarak gördüğü CHP'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aday belirleme süreci öncesinde İzmir için ayrıntılı bir rapor sunduğunu hatırlatan Bayır, "Genel başkanımız çok kişiyle görüşüyor. Bu görüşmelerde kafası karışıyor diye düşünüyorum. Genel başkanın bu olaylara müdahale etmesi gerekiyor. Artık İzmir'i bilen kenttin milletvekillerinde bilgi alıp değerlendirmek yerine ne yazık ki İzmir'i tanımayan siyasi hırsları esir almış bazı arkadaşlarımızın düşüncelerini hayata geçiriyor." dedi.

Bayır, partinin son dakikada belediye başkan adayı değiştirdiği Buca'da ciddi darbe aldığını, ilçe örgütünün adeta yangın yerine dönüştüğünü ifade etti.

- "Partide ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti"

Yaşananların CHP gibi bir partiye yakışmadığını dile getiren Bayır, şöyle devam etti:

"Bu yaşananlar, bir Malatya milletvekili, kenti tanımayan bir genel başkan yardımcısı İzmir milletvekili ve bir başka İzmir milletvekilini kafa kafaya vererek gelecekteki kariyer planlamasının yapmasının sonucudur. Sayın genel başkan, seçimlerinde daha titiz davranması gerekiyor. Demek ki bu tarz insanların CHP'nin tepe noktasında bulunmasını doğru bulmuyorum. Bundan sonraki süreçte de adayların böyle belirlenmesi sürecinde işimiz çok zor. Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz."

- "İzmir'de 12 ilçeyi kaybedebiliriz"

Bayır, yapıldığı iddia edilen kamuoyu yoklamasından partide kimsenin haberini olmadığını, adayların tüm üyelerin katılımıyla yapılacak bir ön seçimle belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Partilerini iktidar yapmak için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bayır, "Ben önceki sonuçlardan daha kötü bir sonuç alacağımız konusunda endişe taşıyorum. 8 ilçeyi kaybettik. Bugün itibarıyla söylüyorum, 12 ilçeyi kaybedebiliriz diye tahminde bulunuyorum. En büyük problemlerimizden bir tanesi çok acemi bir il başkanımız var. Hala bir çalışma programı ve planlama yapmadı. Genel merkezde bu konuda il başkanlarına 'çalışma programı yapın' diye bir şey de yok." şeklinde konuştu.

AK Partili adayların 20 günden bu yana sahada çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Bayır, partililerini bir rehavet içinde gördüğünü, bu durumunda kendisini endişelendirdiğini sözlerine ekledi.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tepelerine balyoz gibi iniyoruz
Fuat Oktay: "Kişi başı milli geliri 10 bin dolarların üzerine çıkardık"Fuat Oktay: "Kişi başı milli geliri 10 bin dolarların üzerine çıkardık"
Anahtar Kelimeler:
belediye başkan adayı CHP izmir yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
Deniz Baykal'la ilgili son dakika gelişmesi! Meclis'te yemin etti

Deniz Baykal bugün Meclis'te yemin etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

CHP'de İzmir İl Başkanlığı önünde protesto

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

CHP Buca İlçe Başkanlığında büyük gerginlik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.