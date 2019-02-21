"Ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapılıyor"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP'nin İzmir'deki belediye başkan adaylarına ilişkin "Hem ana muhalefet partisi olacağız hem iktidar olacağız diyeceğiz hem de böyle ahbap çavuş ilişkileriyle aday tespiti yapacağız. Bunlar doğru değil. Ben sekizinci genel başkanla çalışıyorum, bu sistem Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımaz." dedi.

Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 36 yıldır aktif siyaset yaptığını, bir evladı olarak gördüğü CHP'de yaşananların kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na aday belirleme süreci öncesinde İzmir için ayrıntılı bir rapor sunduğunu hatırlatan Bayır, "Genel başkanımız çok kişiyle görüşüyor. Bu görüşmelerde kafası karışıyor diye düşünüyorum. Genel başkanın bu olaylara müdahale etmesi gerekiyor. Artık İzmir'i bilen kenttin milletvekillerinde bilgi alıp değerlendirmek yerine ne yazık ki İzmir'i tanımayan siyasi hırsları esir almış bazı arkadaşlarımızın düşüncelerini hayata geçiriyor." dedi.

Bayır, partinin son dakikada belediye başkan adayı değiştirdiği Buca'da ciddi darbe aldığını, ilçe örgütünün adeta yangın yerine dönüştüğünü ifade etti.