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  4. Ahbap Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira topladı

Ahbap Derneği, Elazığ'daki depremzedeler için 2 milyon lira topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Şarkıcı Haluk Levent: - "Masraflar çıktıktan sonraki yaklaşık 1,5 milyon liranın üzerindeki paranın 500 bin lirasını Arıcak ilçesindeki 9 ev kullanımı için Arıcak Kaymakamlığına, 1 milyon lirasını da Valilikle beraber konteyner alımı için havalesini yapıyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneğince, Elazığ'daki depremden etkilenenler için düzenlenen kampanyada, 2 milyon lira toplandı.

Şarkıcı Levent, Elazığ Valiliğini ziyaret ederek, burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

Levent, daha sonra yaptığı açıklamada, Ahbaplar Derneğinin deprem bölgeside bulunduğunu, derneğin depremzedeler için topladığı yardımı vermek amacıyla Elazığ'a geldiğini söyledi.

Derneğin gönüllülerinin güzel bir çalışma yürüttüğünü aktaran Levent, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturdukları afet koordinasyonuyla da çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Valilik ve AFAD ile birlikte kararlar aldıklarını ifade eden Levent, şu değerlendirmede bulundu:

"Gelen yardımların AFAD'ın çadırlarına, depolarına yönlendirilmesi için uğraş veriyorlar. Valiliğin, AFAD'ın ulaşamadığı, seslerini duymadığı yerlerde bize gelen sesleri koordineli bir şekilde buraya iletiyorlar, çözüm bulmaya çalışıyorlar. Örneğin bugün bir okulda lağım patlamıştı, tahliye edilmesi gerekiyordu, onu yapmaya çalıştılar. Bir yerde eksiklikler vardı onu çözmeye çalıştılar. Bu nedenle biz de başlarında bulunduk."

Deprem bölgesini gezdiğini, yaraların sarılması gerektiğini anlatan Levent, şöyle devam etti:

"Bakan beylerle de görüştük. Eksikler muhakkak var. Lütfen Türkiye'de kim sesimi duyuyorsa ne olur yeni şeyler göndermeyin. Tırlara atıp birşeyler göndermeyin. Bunu önce Valilik ile görüşün. Nereye ne gönderileceğini bilin, biz girdiğimizde 2-3 kamyon gördük. Niye dağıtacaklarını bilmiyorlar. Sokakta kimi görseler veriyorlar. Bu doğru bir sistem değil. Bu depremdeki insanlara zarar veren bir sistem. Onun için muhakkak bu sisteme ayak uydurmak lazım."

Levent, Ahbap Derneğince 3 gün içinde 2 milyon liraya yakın para toplandığını söyleyerek, "Bunun, masraflar çıktıktan sonraki yaklaşık 1,5 milyon liranın üzerindeki paranın 500 bin lirasını Arıcak ilçesindeki 9 ev kullanımı için Arıcak Kaymakamlığına, 1 milyon lirasını da Valilikle beraber konteyner alımı için havalesini yapıyoruz." dedi.

Levent, bu konuda görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

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