Ahbap Derneğinden depremzedelere destek

ELAZIĞ (AA) - Şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneğince, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremden etkilenen vatandaşlara destek yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamada, derneğin Elazığ ve Malatya depremi özelinde herhangi bir bağış toplamadığı belirtilerek, derneklerin belli bir amaca yönelik yardım toplayabilmesi için Valilik onayı ile yardım kampanyası başlatabileceği bildirildi.

"Ahbap Derneği, Elazığ ve Malatya özelindeki tüm yardımlarını deprem özelinde yardım toplayarak değil, kendi hesabındaki para üzerinden yapmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem öncesinde, Genel Başkanımız Haluk Levent tarafından, Ahbap Derneği bağış hesabında bulunan paranın 384 bin lira olduğu açıklanmış olup, bu paranın deprem bölgesine çadır alınarak AFAD'a teslim edilmek üzere harcanacağı açıklanmıştır. Açıklamadan 2 gün sonra çadırlar yerine konteynerler alınarak çadırların iade edildiği duyurulmuştur. Bugün ise Sayın Haluk Levent tarafından 3 günde gelen bağışlar sonucu hesaptaki paranın 1 milyon 500 bin lira olduğu açıklanmış olup, 1 milyon lira ile konteyner alımı için Valilik bağlantısının kurulduğu, kalan 500 bin lira ile 9 evin yeniden yapımı için Arıcak Kaymakamlığı ile anlaşıldığı açıklanmıştır."

