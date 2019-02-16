AHBAP, Gölcük'te 'askıda elbise' dağıttı

Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Anadolu Halk ve Barış Platformu(AHBAP) üyeleri, 'Askıda Elbise' etkinliğiyle ihtiyaç sahiplerine elbise dağıttı.

Kocaeli AHBAP Platformu üyeleri, Değirmendere Mahallesi'nde ihtiyaç sahipleri için "Askıda Elbise" etkinliği düzenledi. AHBAP Şehirler Genel Kurul Başkan Yardımcısı Devrim Aşan, Kocaeli Platform Başkanı Melike Kutbay ve platform üyelerinin organizasyonuyla temin edilen elbiseler, kurulan masalar üzerine serilip, askılara asılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yaptıkları etkinliğin büyük ilgi gördüğünü söyleyen AHBAP Platformu Kocaeli Şehir Başkanı Melike Kutbay, “2017 yılında kurulan platformumuz kapsamında bugün ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere 'Askıda elbise' etkinliği yaptık. Temiz ve güvenli elbiseleri gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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