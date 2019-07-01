Ahbap Hatay, Harbiye Şelalelerini temizledi

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurup genel başkanlığını yaptığı Ahbap’ın Hatay yapılanması olan Ahbap Hatay, turistik bölgesi olan Harbiye Şelalelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bir yılı aşkın bir süredir gönüllü ahbapları ile çalışmalar yürüten Ahbap Hatay, farkındalık oluşturmak için çöp topladı. Ahbap Hatay Ekibi, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nin turistik noktalarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından açıklamada bulunan AHBAP Hatay İl Başkanı Özge Şabo, Hatay’ın turistik mekanlarının yanlış tanınmasını istemediklerini söyledi. Hatay halkını gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına davet eden Başkan Sabo, “Amacımız kalabalık ve turistik bölgeleri seçerek hem farkındalık oluşturmak hem de eşsiz memleketimizin ziyaretçilerine yanlış tanıtılmasını engellemek. Bizler Ahbap platformu olarak yola çıktığımızda doğaya, hayvana, insana, maviye ama en çok yeşile dost olduk. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için, her yeri AHBAP yeşiline boyamak istiyoruz. Etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek ve elimizin uzandığı her yerde olacağız. Etkinlik boyu dikkatimizi en çok çeken şey bizlere yardım etmek için yalnızca çocukların koşmasıydı. Onları doğru ve vicdanlı yetiştirmek geleceğin en sağlam temeli olacak. Bizlerde bunun için elimizden geleni yapacağız. Tüm Hatay halkını da etkinliklerimizin tamamında aktif olarak görmek istiyoruz " dedi.



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