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Ahbap, piknik alanından 70 torba çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Türk Rock Şarkıcısı Haluk Levent’in kuruculuğunu yaptığı Ahbap Grubu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kızılpınar Kocameşe Piknik Alanı’nda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

Ahbap, piknik alanından 70 torba çöp topladı

Türk Rock Şarkıcısı Haluk Levent’in kuruculuğunu yaptığı Ahbap Grubu, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kızılpınar Kocameşe Piknik Alanı’nda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte piknik alanından 70 torba çöp toplandı.
Ahbap Platformu öncülüğünde bir araya gelen gönüllüler Çerkezköy ilçesinde temizlik çalışması yaptı. Eldivenlerini ellerine geçiren çevre gönüllüleri, çeşitli atıkları çöp torbalarına doldurdu. Ahbap Grubu yaptığı bu etkinlikle beğeni topladı.

“Doğamızı çok seviyoruz”
“Kirletme Temizle” projesi kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Ahbap Tekirdağ İl Başkanı Seren Yıldırım; “Kirletme Temizle isimli projemizi iki ay önce başlattık. Tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak yapılan bir proje. Havaya, toprağa, çevreye duyarlı gönüllülerle projemizi gerçekleştiriyoruz. Dokunabildiğimiz her çevreye piknik alanı, mesire alanı, park, sahil her yeri temizlemeye çalışıyoruz. Temizlik süresi içerisinde doğada uzun yıllarca kaybolmayan plastik ve cam atıklarının yoğun görüntüsü geleceğimiz hakkında endişe uyandırıyor. Çalışmamızın insanlar üzerinde farkındalık yaratacağını düşünüyorum, umarım kullandıkları alanları temiz bırakırlar. Bir kişinin bile bu alanlara çöp atmasını engellersek doğamız kazanır. Doğamızı çok seviyoruz ve her zaman korumak istiyoruz. Bizler Ahbaplar olarak her zaman sevgi ve gerçeğin peşindeyiz” dedi.

Ahbap, piknik alanından 70 torba çöp topladı

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