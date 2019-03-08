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AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

AHBAP Eskişehir Grubu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.Haller Gençlik Merkezinde açılan “Kadınlar insanlığın kanatlarıdır” isimli sergide kadınların yaşamlarını anlatan eserler yer aldı.

AHBAP Eskişehir Grubu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.
Haller Gençlik Merkezinde açılan “Kadınlar insanlığın kanatlarıdır” isimli sergide kadınların yaşamlarını anlatan eserler yer aldı. AHBAP Eskişehir Sanat Kurulu Sorumlusu Süleyman Dilman, “Resimleri üniversiteli arkadaşlarımız yaptı. Ölen 120 kadın ve sonrasını anıyoruz şu anda. Emekçi kadınlarımız, cinayete kurban giden Özgecanlarımız olsun, üzdüğümüz Seher Aydoğanlarımız olsun bunları anıyoruz. Ötekileştiren toplum olarak hepsinden bir özür diliyoruz ve yad ediyoruz” dedi.
“Tablolarımızda kadınların güzelliğini yansıttık”
Sergiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Şeyma Nur Akdemir ise, “Sergimiz öncelikle emekçi kadınların bir anması, bir yad olarak bu sergimizi düzenledik. Kadınların gerek toplumda, gerek kendi milletimizde nasıl görüldüğünü, toplumda nasıl değer verildiğini yansıtmak istedik. Bazı tablolarımızda ise kadınların güzelliğini, özelliklerini yansıtmak istedik. Bir kısmı tepki manasındayken, bir kısmı da göze hitap ediyor. Eleştiri ve estetik bir arada” ifadelerini kullandı.
“Psikolojik şiddet olayları da günümüzde çok fazla”
Sergide bir eseri bulunan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Hilal Aydoğan da şunları kaydetti:
“Aslında günümüzün ataerkil toplum yapısı olarak kadın ikinci planda. Hep ikinci sınıf muamelesi görüyor. Bugünün anlam ve önemi olarak anlamlı bir şeyler yapmak istedik. Daha çok kadınların yaptığı ve kadınlardan oluşan tablolar yaptık. Kimimiz kendi hayatından bir parça verdi resimlerine, kimimiz kendini çizdi, kimimiz uğradığı şiddeti gözler önüne serdi. Bu kadına şiddetten sadece fiziki şiddet algılanmamalı. Psikolojik şiddet ve taciz olayları da günümüzde çok fazla. Erkek bunu yapabileceğini, kendinde o hakkın var olduğunu düşünüyor. Bu şiddet üniversitelere de taşınmış durumda. Eğitim yuvası olan bir yerde de kadınlar şiddete uğruyor.”

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi

AHBAP’tan Kadınlar Günü sergisi
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