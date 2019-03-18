"Ahde vefa" için şehir şehir geziyorlar

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türkiye'ye hizmet etmiş devlet büyükleri, sanatçılar ve şehit ailelerine vefada farkındalık oluşturmak için kurulan Ahde Vefa Platformunun üyeleri, kuruluşlarından itibaren bir yıllık sürede Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda aileyi ziyaret etti.

Gönüllü 20 kadının bir araya gelmesiyle geçen yıl kurulan, ardından erkek üyelerin de katıldığı Ahde Vefa Platformu, 2. Abdülhamid Han'ın torunları, Özal ve Erbakan aileleri, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ailesi, Necip Fazıl Kısakürek'in yakınları ve Müslüm Gürses'in eşi gibi Türkiye için önem taşıyan isimlerin ailelerine "ahde vefa ziyaretleri" gerçekleştiriyor.

Platform Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nuran Kırlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde "vefasızlık ve vefakarlık" sözlerinin çok kullanıldığını ancak bu kavramların içinin boş kaldığını söyledi.

Kırlak, "Toplumda, 'Vefalıyız' diyoruz ama içini dolduracak hiçbir şey yapmıyoruz. Vefa iyi niyet, samimiyet ve sadakattir. Bunların içini dolduran bir şeyler yapılmayınca hiçbir anlamı yok." ifadesini kullandı.