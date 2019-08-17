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AHİ ÇELEBİ CAMİİNİ SU BASTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Eminönü’nde bulunan Ahi Çelebi Camii’nin içi ve avlusu yoğun yağmur nedeniyle sular altında kaldı.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
Eminönü’nde bulunan Ahi Çelebi Camii’nin içi ve avlusu yoğun yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusunda oluşan su birikintisinde ise iki çocuk yüzerek eğlendi.
Eminönü’nde bulunan ve restorasyonu süren tarihi camilerden Ahi Çelebi Camii yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Caminin avlusu ve içi sularla doldu. Caminin avlusunda biriken suda iki çocuk yüzerek eğlendi. Cami içindeki halılar ise biriken su nedeniyle su yüzeyinde kaldı.

Görüntü Dökümü:
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-Camiden genel ve detaylar
-Avluda yüzen çocuklar
-Cami içinden ve dışından görüntüler

17.08.2019 - 16.15 Haber Kodu : 190817165

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