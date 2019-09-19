"Ahi esnafı"na üstün hizmet belgeleri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Ahilik geleneklerine uygun olarak faaliyet gösteren esnaf temsilcilerine üstün hizmet belgeleri verildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı meslek odalarının üyeleri, Ahilik geleneklerine uygun hareket etme, hukuka, ahlak kurallarına uyma, vatandaşlarla ilişkide dürüstlüğe riayet etme, disiplin ve hukuk kurallarına uyma gibi kriterlerle değerlendirildi.

Yapılan araştırmada, bu kriterler doğrultusunda her meslek odasından bir esnaf olmak üzere, 12 iş yeri sahibi belirlendi.

Kent merkezindeki bir tesiste düzenlenen programda, 12 esnaf temsilcisine üstün hizmet belgeleri takdim edildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, esnaf ve sanatkarların hem Ahilik değerlerini yaşantılarına yansıtacaklarına hem de gelecek nesillere aktarılmasında gerekli hassasiyeti göstereceklerine inandığını belirtti.

Ahi Evran Veli'nin kurduğu Ahilik teşkilatının akıl, ahlak, bilim ve çalışma prensipleriyle başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere Anadolu insanını çalışmaya, üretmeye, helal kazanca yönelttiğini vurgulayan Akın, şunları söyledi: