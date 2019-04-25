Ahi Evran Cami ve Türbesi asırlara meydan okuyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'in UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ndeki iki tarihi eserinden biri olan Ahi Evran Cami ve Türbesi, 6 asırdır Ahilik kültürünün öğretilerini günümüze taşıyor. Kırşehir Kent Konseyi'nin girişimleriyle 2014 yılında Ahi Evran Cami ve Türbesi ile Cacabey Medresesi, UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin vefatından sonra 1482 yılında yaptırılan caminin bir kısmına türbesi de inşa edildi. Yüzyıllardır Anadolu'nun ve dünyanın farklı yerlerinden ziyaretçilerini ağırlayan cami ve türbe, Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerinin de manevi merkezliğini yapıyor. Kırşehir Belediyesi, Ahiliğin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması amacıyla başlattığı proje kapsamında Ticaret Bakanlığının da desteğiyle Ahi Evran Külliyesi Projesi'ni hayata geçirdi. Projeyle o dönemin mimarisine uygun şekilde iki katlı zanaatkarlar çarşısı, kütüphane, Ahilik Araştırma Merkezi gibi mekanlar inşa edildi. Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, AA muhabirine, Ahi Evran-ı Veli'nin Ahilik teşkilatını kurmasının yanı sıra Osmanlı Devleti'nin kurulmasına önderlik eden manevi şahsiyetlerden birisi olduğunu söyledi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Arjantin soslu tavuk sarma dürüm, yok satıyor (Özel) Kurtuluş Savaşı’ndan kalma kılıcı özenle saklıyor

- "Kırşehir Osmanlı’nın kuruluşunda tohum şehirdir" Üçgül, Ahi Evran-ı Veli ile aynı dönemde yaşayan Hacı Bektaş Veli, Aşık Paşa'nın babası Muhlis Paşa, Şeyh Edebali ve Ertuğrul Gazi'nin Kırşehir'de "hılla toplantıları" adıyla sık sık bir araya geldiklerini ve Osmanlı'nın temellerini Kırşehir'de attıklarını belirtti. Üçgül, "Kırşehir Alperenler şehri. Türk boyları Orta Asya’dan Anadolu’ya geçtikleri zaman tüm Türk büyükleri bir şekilde Kırşehir’e uğramıştır, buradan geçmiştir. Kırşehir, Osmanlı’nın kuruluşunda tohum şehirdir. Osmanlı’nın kuruluşu ve Türklerin Anadolu'ya geçişiyle ilgili araştırma yapanların yolu mutlaka Kırşehir’den geçecektir." dedi. Ahi Evran Cami ve Türbesi'nin asırlardır Kırşehir'e değer katarak, Ahilik teşkilatının manevi merkezliğini yaptığını dile getiren Üçgül, bu değerleri dünyaya tanıtmanın gayreti içinde olduklarını vurguladı. Kent Konseyi olarak 2014 yılında Kırşehir'deki Ahi Evran Cami ve Türbesi, Cacabey Medresesi, Aşık Paşa Türbesi ve Melik Gazi Türbesi'nin UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesine alınması için çalışma başlattıklarını ifade eden Üçgül, bunlardan Ahi Evran Camii ve Türbesi ile Cacabey Medresesi'nin geçici listeye alındığını belirtti.