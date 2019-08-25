HABER

Ahi Evran Gençlik Kampı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:27 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla önümüzdeki sene kamp yapan öğrenci sayımızı iki katına çıkartacağız"

KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye genelindeki gençlik kamplarından faydalanan gençlerin sayısının iki katına çıkarılacağını belirtti.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kırşehir programına katılan Bakan Yardımcısı Baydaş ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Burada gençlerle sohbet eden Baydaş, Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısından öğrencileri kamplarda ağırladıklarını, onlar arasındaki dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının gelişmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bolu'dan Kastamonu'ya, Çeşme'den Mersin'e, Antalya'ya, Trabzon'a kadar bütün kamplarda bu sezonda 125 bin öğrenciyi misafir edeceklerini vurgulayan Baydaş, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir kamptayız, çok güzel bir ortamdayız, Ahi Evran şehrindeyiz. Bir çınar ağacı gölgesindeyiz hep birlikte. Ülkemizin 14 şehrinden gelen yüzlerce kardeşimizle beraberiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizle bir aradayız. Bu dostluk ve kardeşlik havasını Ahi Evran şehrinde yoğurup inşallah tekrar kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. Bu attığımız tohumla, inşallah onları memleketlerine, Anadolu kültürünü daha özümsemiş şekilde göndermiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla önümüzdeki sene kamp yapan öğrenci sayımızı iki katına çıkartacağız."

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Ahiliğin başkenti Kırşehir'de Türkiye'nin her yerinden öğrencilerin misafir edildiğini aktararak, Ahiliğin temelinde sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik bulunduğunu belirtti.

Bu duyguların en güzel yaşandığı yerlerden birisinin de gençlik kampları olduğunun altını çizen Akın, şöyle devam etti:

"Bu kampımızda Türkiye'nin farklı illeriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kardeşlerimiz bir aradalar. Burada hep birlikte güzel zaman geçiriyorlar. Bunu yaparken de bir ömür boyu sürecek kardeşlik ve dostluk köprüleri kuruyorlar. Şehrimizin ve bölgemizin tanıtımı için bu kamp çok önemli. Bu kampa gelen kardeşlerimiz hem şehrimizi hem de çok yakınımızdaki Kapadokya'yı tanıma fırsatı buluyorlar. Buradan ayrılan gençlerimizin şehrimizin ve bölgemizin birer tanıtım elçisi olacaklarına inanıyorum."

Bakan Yardımcısı Baydaş ve Vali Akın, ziyaret kapsamında, farklı istasyonlarda aktivite yapan öğrencilere eşlik etti.

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Fatih'te uyuşturucu operasyonuFatih'te uyuşturucu operasyonu
Futbol antrenörü babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdiFutbol antrenörü babasının kalecilik yaptığı stadyumda dünyaevine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı Kırşehir Valisi İbrahim Akın

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Hababam Sınıfı'ndan bir yıldız daha kaydı

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Çok acı haber! Baba da hayatını kaybetti

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe-3 Harekatı'nda son dakika gelişmesi: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: Öldürüldüler!

Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

Bakan Pakdemirli Edirne'deki yangının kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan'dan vatandaşlara çağrı: İş birliğiniz çok önemli

Arjantin'de halk sokaklara döküldü

Gözyaşlarıyla sokaklara döküldüler!

Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! Etkisiz hale getirildi

Kütahya'da korkunç olay! Kestiği ağaç sonu oldu

Kestiği ağaç sonu oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.