KIRŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkiye genelindeki gençlik kamplarından faydalanan gençlerin sayısının iki katına çıkarılacağını belirtti.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kırşehir programına katılan Bakan Yardımcısı Baydaş ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kaman ilçesindeki Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Burada gençlerle sohbet eden Baydaş, Türkiye'nin kuzeyi, güneyi, doğusu ve batısından öğrencileri kamplarda ağırladıklarını, onlar arasındaki dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının gelişmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bolu'dan Kastamonu'ya, Çeşme'den Mersin'e, Antalya'ya, Trabzon'a kadar bütün kamplarda bu sezonda 125 bin öğrenciyi misafir edeceklerini vurgulayan Baydaş, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir kamptayız, çok güzel bir ortamdayız, Ahi Evran şehrindeyiz. Bir çınar ağacı gölgesindeyiz hep birlikte. Ülkemizin 14 şehrinden gelen yüzlerce kardeşimizle beraberiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen kardeşlerimizle bir aradayız. Bu dostluk ve kardeşlik havasını Ahi Evran şehrinde yoğurup inşallah tekrar kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. Bu attığımız tohumla, inşallah onları memleketlerine, Anadolu kültürünü daha özümsemiş şekilde göndermiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla önümüzdeki sene kamp yapan öğrenci sayımızı iki katına çıkartacağız."