İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanvekili Celal Adan, ''Ahi Evranların ocağı bugün de tütmektedir. İnanıyoruz ki esnafımız ve ticaret erbaplarımız birliğimize, beraberliğimize katkıları ile ahilik kavramı sonuna kadar yaşatmaktadır.'' dedi.

Adan, İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince Beyoğlu'nda düzenlenen 32. Ahilik Haftası kutlamaları programında yaptığı konuşmada, Ahilik teşkilatının tarihin altın sayfalarından biri olduğunu ve bu toprakların hafızasına silinmeyecek şekilde kazındığını söyledi.

Ahiliğin 'kardeşlik' demek olduğunu belirten Adan, ''Yani kültürü bu coğrafyaya bize vatan kılan yiğitlerin kardeşlik sırrıdır. Yüz yıllar boyunca elden ele, dilden dile, gönülden gönüle taşınmıştır. '' diye konuştu.

Adan, Türk milletinin en çetin zamanlarında direnişin ve en umutsuz anlarında dirilişinin tohumunu Ahilik teşkilatının serptiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Bu kardeşliğin tohumları kah Kırşehir'de Ahi Evran olmuş, Anadolu'yu işgal edenlere karşı kılıç savurmuş, kah Bilecik'te Edebali olmuş Osmanlı'nın manevi mayasını karmış, hamurunu yoğurmuştur. Büyük şair Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'nde 'Cihangirane bir devlet çıkardık bir beylikten' diyerek anlattığı Osmanlı mucizesinin temelinde ahilik geleneği vardır. Onlar Selçuklu yıkılırken devleti, elinden tutup ayağa kaldırmak için Osmanoğlu'nun etrafında birleşmeyi öğütlemişlerdir. Bu gelenek Osmanlı'nın son demlerinde de değişmemiş ve Anadolu'yu işgalden kurtarmak için kurulan direniş cephesine bu memleketin esnafları yetişmiştir. Ahilik geleneği geçmişte Anadolu'nun vatanlaşmasına, Müslümanlığın yayılmasına çok büyük katkı sağlamış, tarihin seyrini değiştiren adımlar atmışlardır.''