AHİKA’nın ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi’ ödüle layık görüldü

Ahiler Kalkınma Ajansı’nın (AHİKA), bu yıl üçüncüsü düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri kapsamında desteklediği ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi’ ödüle layık görüldü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu. Kodluyoruz Derneği tarafından geliştirilen ve AHİKA Derneği sponsorluğundaki ‘Yazılımcı Yetiştirme Projesi’ sosyal sorumluluk kapsamında İşbirliği Kategorisinde ödüle layık görüldü. Sarıyer Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki törene AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, Kodluyoruz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülcan Yayla, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yapılan konuşmaların ardından ödüle layık görülen proje sahipleri, ödüllerini aldı. Ödüle layık görülen AHİKA’nın sosyal sorumluluk projesinin ödülünü AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol aldı.

“300 genci yazılım konusunda yetiştirmek istiyoruz”

Törenin ardından gelecek yıllardaki hedeflerinden ve proje kapsamından söz eden AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol, “Ahiler Kalkınma Ajansı olarak Kodluyoruz Derneği ile birlikte, yazılımcı yetiştirme projesi ile sosyal girişimcilik projesi kapsamında işbirliği kategorisinde ödüle layık görüldük. Açıkçası bu bizi çok gururlandırdı, onurlandırdı. Çünkü bu çok değerli bir ödüldü. Bu proje ile Kodluyoruz Derneği ile birlikte İç Anadolu’nun ortasında, son yılların gözde konusu olan dijitalleşme kapsamında yazılımcı yetiştirdik. Gençlerimize ön ayak olduk bu konuda. 2020 yılında da bu projelerimizi 5 ile yayarak, devam edeceğiz. Hedefimizde 300 genci yazılımcı olarak yetiştirme var. Aynı zamanda Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürütülen ‘İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel programına da, bu projenin devamında bir proje yazıp özellikle kadınlarımıza yönelik yazılım projelerine devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.