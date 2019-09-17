KIRŞEHİR (AA) - Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Ahiler Çarşısı hizmete açıldı.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende Ahiler Çarşısı'nın açılışının ardından misafirlere ve vatandaşlara Ahi pilavı, helvası ve şerbeti dağıtıldı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisi şeklinde çadırlardan oluşan çarşıda, farklı mesleklerden esnaf ve zanaatkarlar ürünlerinin tanıtımı ve satışını yapıyor.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ahiliğin manevi ve ahlaki zenginliğin iktisadi ve sosyal bir zeminde inşası ve yaşanması olduğunu belirterek, bu felsefenin gönüllerde uyandırdığı güven ve hürmetin yüzyıllardır eksilmediğini söyledi.

Ahiliğin, toplumun huzur ve esenliği için

bireyin erdem ve ahlakla donanmasını hedeflediğini vurgulayan Erkan, "Hilesiz ticareti, meslekte yeterli olmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi, saygılı ve yardımsever olmayı, meslek erbabı için şart koşar.

Ahi olabilmenin ön şartı

meslek sahibi olmaktır." dedi.