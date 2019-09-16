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Ahilik Haftası kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Kars, Ardahan ve Ağrı'da Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Kars, Ardahan ve Ağrı'da "Ahilik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kars Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KARSESOB) Başkan Yardımcısı Servet Özyılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşma yapan Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, Ahiliği yalnızca Türk insanın değil bütün dünya toplumlarının örnek alması gerektiğini söyledi.

Ahiliğin özünün yardımlaşma, güven ve sevgi olduğunu anımsatan Beyribey, ayrıca İslam medeniyetinde yeşeren, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun her yerinde sevgi ve sempati odağı olmuş bütün çağdaş ve uygar milletlerin, devletlerin benimsemesi gereken, insan odaklı prensipler manzumesinin adı olduğunu aktardı.

Günümüzde yükselen değerlerin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatttığını ifade eden Beyribey, tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli meslek kuruluşlarının varlığı gibi kavramları batıya aktaran birikimin ahilik kültürü olduğunu söyledi.

Beyribey, ahilik kültürüyle şehrin esnafı ve halkının kendi kendisini idare ettiğini belirterek, "Ahilik ferde yönelik öğüt ve yaptırımlarda bulunmanın yanı sıra esas itibariyle ferdi değil toplumsaldır. Ahilik, çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak, cömert, şefkatli ve merhametli olmak, herkese iyilik yapmak ve iyiliklerini istemek gibi onlarca prensip ile esasta ferdi olmaktan ziyade toplum hayatını düzene sokucu mahiyette kurallardır." diye konuştu.

Program, ahi adayları ile kalfa ve çırak adaylarına kuşak bağlanıp hediyeler verilmesiyle sona erdi.

- Ağrı

Ağrı Abide Meydanı'nda düzenlenen tören, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (ESOB) Başkanı Hayati Aydemir'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, protokoldekilerin günün anlam ve önemine dair konuşmalarıyla sona erdi.

Eski Van Caddesi'nde devam eden kutlama programında ise Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın vatandaşlara ahilik pilavı dağıttı.

- Ardahan

Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Yılmaz Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ahilik Haftası"nın başladığını belirterek, kentte bu çerçevede birçok etkinlik yapacaklarını aktardı.

İlk olarak Ardahan Valiliğini ziyaret ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Bunun yanı sıra esnafımızı ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz gayet güzel geçiyor, esnafa çiçek ve ikramlarımız oluyor." dedi.

Kaya, etkinliklerin esnafa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

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Ağrı Ahilik Ardahan Kars

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