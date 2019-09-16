Ahilik Haftası kutlamaları

Kars, Ardahan ve Ağrı'da "Ahilik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Kars Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KARSESOB) Başkan Yardımcısı Servet Özyılmaz'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşma yapan Kars Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, Ahiliği yalnızca Türk insanın değil bütün dünya toplumlarının örnek alması gerektiğini söyledi.

Ahiliğin özünün yardımlaşma, güven ve sevgi olduğunu anımsatan Beyribey, ayrıca İslam medeniyetinde yeşeren, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun her yerinde sevgi ve sempati odağı olmuş bütün çağdaş ve uygar milletlerin, devletlerin benimsemesi gereken, insan odaklı prensipler manzumesinin adı olduğunu aktardı.

Günümüzde yükselen değerlerin önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatttığını ifade eden Beyribey, tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli meslek kuruluşlarının varlığı gibi kavramları batıya aktaran birikimin ahilik kültürü olduğunu söyledi.