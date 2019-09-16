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Ahilik Haftası kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:48 | Son Güncelleme

Etkinlikler kapsamında ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma gösterisi sunuldu

Trabzon'da Ahilik Haftası kutlamaları açılış töreninde şet kuşanma gösterisi gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (TESOB) üyeleri ile vatandaşlar, Uzunsokak'tan Atatürk Alanı'na kadar Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı eşliğinde yürüdü.

TESOB Başkanı Metin Kara, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı konser verdi. Konseri Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile vatandaşlar izledi.

Tören sonrası konuşan Vali Ustaoğlu, ahiliğin önemine işaret ederek, "Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir." dedi.

Ustaoğlu, ahilik teşkilatının milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğuna vurgu yaparak, Trabzon'da da ahiliğin güzel örneklerinin yaşandığını, bu kapsamda da Yılın Ahisinin Trabzon'dan seçilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.

TESOB Başkanı Kara ise ahiliğin yüzyıllardır kardeşliği ve birliği öğütlediğini belirtti.

Trabzon'da 2019 Yılı Ahisi seçilen Sürmene'den kemençe ustası Hasan Sancak, Yılın Kalfası seçilen Çarşıbaşı'ndan keşan dokumacısı Ayşe Saka ve Yılın Çırağı seçilen Ortahisar'dan marangoz Ali Yılmaz'a il protokolü tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Tören kapsamında Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından hazırlanan "şet kuşanma" töreni sergilendi. Ahilikte, kalfalıktan ustalığa geçişi anlatan temsili şet kuşanma, vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Program sonrası Ustaoğlu, Zorluoğlu ve diğer kurum müdürleri tarafından vatandaşlara pilav, ayran ve tatlı ikram edildi.

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Ahilik Haftası Kutlamaları Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu TESOB Başkanı Metin Kara Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu

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