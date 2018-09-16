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Ahilik Haftası kutlamaları fener alayıyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 20:35 | Son Güncelleme

Kırşehir'de 31'incisi gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında kent merkezinde fener alayı düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanlığının bünyesinde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK, TESKOM'un destekleriyle bu yıl Kırşehir'de 31'incisi düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları, fener alayıyla başladı.

Askerlik Şubesi Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşe Kırşehir Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, şehit ve gazi dernekleri, esnaf odaları, siyasi partilerin temsilcileri ile çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Gruptakiler ellerinde fenerlerle kortej eşliğinde Cacabey Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında yaklaşık 300 metrelik Türk bayrağı taşındı.

Vatandaşlar, evlerinin penceresinden ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izledi. Davul zurna ekiplerinin de katıldığı yürüyüşe, kaldırımda bekleyenler alkışlarla destek verdi.

Cacabey Meydanı'na ulaşan kalabalık, davul zurna ekiplerinin çaldığı oyun havalarına eşlik etti. Yürüyüşün sonunda havai fişek gösterisi düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahilik HAftası Kırşehir

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