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Ahilik Haftası kutlamaları fener alayıyla başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 18:03 | Son Güncelleme

Kırşehir'de bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek Ahilik Haftası Kutlamaları boyunca her gün misafirlere Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek

KIRŞEHİR (AA) - Ticaret Bakanlığının bünyesinde, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi, Ahi Evran Üniversitesi, TOBB, TESK, TESKOM'un destekleriyle bu yıl 31'incisi düzenlenecek Ahilik Haftası kutlamaları, fener alayıyla başlayacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, şehir merkezinde ve ilçelerde bir hafta sürecek kutlamalar, 16 Eylül pazar günü düzenlenecek fener alayıyla başlayacak. Kortej eşliğinde Askerlik Şubesi önünden Cacabey Meydanı'na kadar fener alayı yürüyüşü yapılacak.

Kutlamaların resmi açılış töreni, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 17 Eylül Pazartesi gerçekleştirilecek.

Açılışın ardından davetlilere Anıt Meydanı'nda Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek.

Aynı gün Cacabey Meydanı'nda koşu müsabakası, konser programı ile Balkan ve Kafkas Halk Dansları gösterisi yapılacak.

Kutlamaların ikinci gününde, Kırşehir Kitap Fuarı açılışının ardından Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Ahilik ve Ahi Evran" konulu konferans verecek. Etkinliklerin üçüncü gününde Ahi Evran Külliyesi'nde "ilçe günleri" programı düzenlenecek. Aynı gün Ağalar Konağı'nda Yöresel Yemekler Yarışması, Ahi Evran Üniversitesinde "Sendikacılığın Milli Köklerimizdeki Yeri" konulu panel, bilek güreşi müsabakası, esnaf gecesi, Ahi ocakları tiyatro gösterisi gerçekleştirilecek.

Kutlamaların diğer günlerinde ise Şeyh Edebali Anma ve Ahilik Programı, masa tenisi müsabakası, Bacıyan-ı Rum etkinliği ve tasavvuf musikisi konseri, Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde Ahilerin geleneği olan Çarşı Açılış Duası ve konser programları düzenlenecek.

Ahilik Haftası kutlamalarının kapanış ve ödül töreni, 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Bu kapsamda, "Yılın Çırağı", "Yılın Kalfası", "Yılın Ahisi" ödülleri ile "Ahilik Hizmet Ödülü" ve "Ahilik Onur Ödülü" verilecek, Şed Kuşanma Töreni'nin de gerçekleştirileceği programda Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verecek.

Etkinliklerin devam ettiği tüm günlerde misafirlere Ahi pilavı, helvası ve şerbeti ikram edilecek.

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31. Ahilik Haftası Kutlamaları etkinlik programı

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