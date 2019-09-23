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"Ahilik Haftası kutlamalarında birlik ve beraberlik sergilendi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan: - "Ahilik kültürünün tüm paydaşları güzel bir organizasyon örneği ortaya koydu. Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında birlik ve beraberlik sergilendi"

KIRŞEHİR (AA) - Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığının öncülüğünde organize edilen 32. Ahilik Haftası kutlamaları ile 81 ilde birlik ve beraberlik örneği sergilendiğini söyledi.

Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16-22 Eylül'de düzenlenen 32. Ahilik Haftası kutlamalarını değerlendirdi.

Kutlamaların kapanış töreninin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Kırşehir'de gerçekleştirildiğini belirten Erkan, esnaf ve sanatkarların sahip çıktığı programlarda, yılın Ahisi, kalfası ve çırağına da ödüllerinin verildiğini hatırlattı.

Kutlamalara verdiği destekten dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür eden Erkan, 81 ilde bu etkinliklere ilginin de giderek arttığını vurguladı.

Erkan, Ahilik değerlerine her zamandan fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Ticaret Bakanlığımız Ahilik kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir misyona sahiptir. Esnaf ve sanatkarlar, toplumun birlik ve dirlik içinde yaşanmasını sağlayan Ahilik değerlerinin günümüzdeki temsilcileridir. Düzenlenen kutlamalar çerçevesinde 81 ilin esnaf ve sanatkar odaları, federasyonları ve yönetimleri, bakanlık genel müdürleri ve çok sayıda bürokrat Kırşehir'deki törenlere katıldı. Ahilik kültürünün tüm paydaşları güzel bir organizasyon örneği ortaya koydu. Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında birlik ve beraberlik sergilendi."

Bakan Pekcan'ın talimatıyla 800 yıllık Ahilik müessesesinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını da anlatan Erkan, "Ticaret Bakanımızın himayelerinde, Ahilik Haftası kutlamalarının yanı sıra yayınlarımız, Ahilik eserleri, fütüvvetnameleri Türkçeye kazandırma çalışmaları, üniversitelerde Ahilik panelleri ile Ahiliğin tanıtımı ve yaygınlaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Erkan, bu öğretinin 365 gün boyunca hakim kılınmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Ahilik kültürü bugün de kurumlarımız için bir rehberdir. Bu engin ve evrensel kültürün kurulması, dünyaya yayılması ve bugüne kadar ulaştırılmasında emek veren başta Ahi Evran Veli hazretleri olmak üzere emeği geçen esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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