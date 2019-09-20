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Ahilik Haftası kutlamalarında örste demir dövdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Pendik’te Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Pendik’te Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Törende mehteran takımı bir gösteri yaparken, katılımcılar örste demir dövdü.
32. Ahilik Haftası Kutlamaları, Pendik Belediyesi ve Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği organizasyonuyla Pendik Atatürk Kültür Merkezinde kutlandı. Törene; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı İbrahim Çam, sektörün önde gelen iş adamlarının yanı sıra meslek lisesi öğrencileri de katıldı. Mehteran takımı gösterisi ve ilçe protokolünün örste demir dövmesiyle başlayan program, Dr. Şaban Kızıldağ’ın Ahimeddah Gösterisi ile devam etti. 2019 yılının ahisi ve ahi kalfasına şed kuşattırılacak kutlama programında ayrıca İstanbul Valiliği, İstanbul Üniversitesi ve ilgili odaların şahitliğinde kurumlarına bağlı zanaatkarlara berat verildi.
Ahilik Haftası adına konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Geleneksel olarak devamlı kutladığımız bir gün, hafta. Özellikle günümüzde ahiliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Hele bu ortamda, ekonomik durumda esnafın birbirleri ile kaynaşması, yardımlaşması, kardeşlik hukukunun gelişmesi, mesleki becerinin yanında manevi eğitiminde verilecek olması ahilikle ilgili günümüzde tekrar yaşatılması kayda değer bir şey. Bu noktada bugün böyle bir tören organize edildi. Biz de katılım gösterdik. İnşallah hem ülkemiz için hem esnafımız için hayırlı, bereketli günlerin gelmesini diliyorum. Ahilik haftası hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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