KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü, Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Ömrünü Ahilik kültürünün yaşatılmasına adayan, bu özelliğiyle kentte "Ahi Baba" olarak bilinen ve geçen yıl 91 yaşında vefat eden Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Karagüllü için dua edildi.

Törene katılan Ahi Baba'nın eşi İsmet Sevinç Karagüllü, Mustafa Karagüllü'nün servetini Ahiliğin engin ve evrensel prensiplerinin anlatılması için harcadığını belirterek anma programına katılanlara teşekkür etti.

Eşinin, Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye geneline yaygınlaşmasına vesile olduğunu belirten Karagüllü, "Mustafa Bey, esnaf bakanlığı kurulması için de çok mücadele etmişti ama bir türlü kurulamadı. İnşallah bundan sonra esnaf bakanlığı kurulursa o da yattığı yerde mutlu olur." dedi.