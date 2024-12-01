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Ahilik nedir, kurucusu kimdir? Ahilik Teşkilâtı ne zaman kuruldu?

Melek Nacar Melek Nacar
30.11.2024 22:38
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Ahilik 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan esnaflar ve zanaatkârlar arasında dayanışma ve ahlaki değerleri esas alan bir teşkilattır. Ahlak, dürüstlük ve yardımlaşmayı merkeze alan Ahilik ticaretle uğraşanlara meslek eğitimi verirken toplumsal huzuru sağlamayı da amaçlamıştır.

Ahilik nedir, kurucusu kimdir? Ahilik Teşkilâtı ne zaman kuruldu?

Ahiliğin kurucusu Kırşehir’de yaşayan Ahi Evran’dır. Ahilik yalnızca ekonomik bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal bir yaşam biçimi olarak önem kazanmıştır. Osmanlı’nın ilk dönemlerine kadar etkisini devam ettirmiştir.

Ahilik nedir?

Ahilik 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkan esnaflar ve zanaatkârlar arasında dayanışma, ahlaki değerler ve mesleki eğitimi esas alan bir teşkilattır. Ahilik hem ekonomik hem de sosyal bir düzen sağlamayı amaçlayan bir sistemdir. Ahlak, dürüstlük, kardeşlik ve yardımlaşma gibi değerler bu teşkilatın temel taşlarını oluşturur.

Ahilik kurucusu kimdir?

Ahiliğin kurucusu 13. yüzyılda Anadolu’da yaşamış olan Ahi Evran’dır. Ahi Evran, tasavvufî öğretileri ve İslam ahlakını mesleki hayatla birleştirerek Ahilik teşkilatını kurmuştur. Kırşehir’de aktif olan Ahi Evran, Ahilik hareketini Anadolu’da yaymış ve esnaf ve zanaatkârların sosyal ve ekonomik düzenini sağlamıştır.

Bazı kaynaklara göre Anadolu'da ilk Ahilik Teşkilâtı'nın kurulduğu yer Kayseri’dir.

Ahiliğin 7 kuralı nedir?

Ahiliğin 7 kuralı şu şekildedir:

Cimrilik kapısını bağlamak, lütuf kapısını açmak,
Kahır ve zulüm kapısını bağlamak, hilim ve mülâyemet kapısını açmak,
Hırs kapısını bağlamak, kanaat ve rıza kapısını açmak,
Tokluk ve lezzet kapısını bağlamak, riyazet kapısını açmak,
Halktan yana kapısını bağlamak, Hak'tan yana kapısını açmak,
Herze ve hezeyan kapısını bağlamak, Marifet Kapısını açmak,
Yalan kapısını bağlamak, doğruluk kapısını açmak.

Ahilik Teşkilâtı ne zaman kuruldu?

Ahilik Teşkilâtı'nın kuruluşu 13. yüzyıla, Anadolu Selçuklu Devleti dönemine denk gelmiştir. Ahiliğin kuruluşu Anadolu’da ekonomik ve sosyal düzenin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Ahilik Teşkilâtı'nın özellikleri nelerdir?

Ahilik Teşkilâtı esnaf ve zanaatkârların oluşturduğu bir mesleki ve sosyal dayanışma sistemidir. Temel özellikleri arasında dürüstlük, yardımlaşma, toplumsal sorumluluk, eğitim ve ahlaki değerlerin ön planda olması yer alır. Ahilik meslek sahiplerine eğitim vererek onları hem iş becerisi hem de ahlaki açıdan geliştirir. Üyelerinin birbirine destek olmasını sağlayarak toplumsal huzuru ve düzeni teşvik eder. Ahiliğin bir diğer özelliği de iş yerlerinde kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak adaletli bir ticaret anlayışını benimsemesidir.

Anahtar Kelimeler:
Ahi Evran Ahilik
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