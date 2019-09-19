"Ahilikle arasına mazi koyan bir yapı taşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen "Dünden Bugüne Ahilik Bize Ne Söyler" isimli programda, "Ahilik deyince maziye hayran hayran bakıp yaşadığı zaman dilimine gelince de boynu bükük, mahzunlaşan veya onunla arasına mazi koyan bir yapı taşıyoruz. Tarih bize niye lazım, görgü için mi? Tarih bize fayda sunabilecek bir alan ve bunun en önemli özelliğinde de yaşanmışlık olmasıdır." dedi.

Yılmaz, Beyazıt Kütüphanesinde gerçekleşen programın açılış konuşmasında, geçmişten günümüze kadar ahilik kavramının, Türk ve Müslümanlar için taşıdığı öneme dikkati çekerek, ahiliğin ahlak, edep ve terbiye kavramlarını içinde barındıran bir kurum olduğunu söyledi.

Ahilik kurumunda zaman içerisinde bazı değişimlerin gözlendiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ahilik deyince maziye hayran hayran bakıp yaşadığı zaman dilimine gelince de boynu bükük, mahzunlaşan veya onunla arasına mazi koyan bir yapı taşıyoruz. Tarih bize niye lazım, görgü için mi? Tarih bize fayda sunabilecek bir alan ve bunun en önemli özeliğinde de yaşanmışlık olmasıdır. Ahilik, dün olduğu gibi bugün, yarın ve kıyamete kadar istifade edilmesi gereken bir yapı ve kurum. Elini, sofranı, kapını açık tut. Gözünü, dilini, belini bağlı tut. İyi huylu ve güzel huylu olmak işinde ve hayatında çekememezliklerden kaçmak, ahdinde vefalı olmak, fazıl bir ustanın yanında yetişmek önemlidir. Bugün burada, ahiliğin tarihte yaşamış ve yaşanmış, nostaljiyle anacağımız, masal gibi anlatacağımız konu ve olgu mudur, yoksa tarihte olan bir güzellikler ve değerler manzumesi olarak kurumlaşmış, ticari, sosyal ve kültürel bir yapı mıdır?' sorularına yanıt bulacağız."