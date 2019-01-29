Ahır kokusu kavgası kalpten öldürdü

Adana’da evleri yan yana olan akrabalar, ahır kokusu nedeniyle tartıştığı sırada bir kişi kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi’nde 21 Ocak günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yıldırım (62), oğlu Recep Yıldırım (34) komşuları ve akrabaları olan Abdülkadir (36), Sofu İsmail A. (39) ve Recep A. (34) ile ahırdan gelen kokular nedeniyle tartıştı. Hüseyin Yıldırım’ın çok hayvan beslediği ve bu nedenle kokudan evde durulmadığını ileri süren şahıslar ile Yıldırım ailesi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Yıldırım birden yere düşerken iki taraf da kavgayı bırakıp hemen Yıldırım’ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım’ın kavga sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgaya karışan 3 kişi, olayın zanlısı olarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler serbest kalırken Yıldırım ise otopsinin ardından adli tıp kurumu morgundan alınarak toprağa verildi.

