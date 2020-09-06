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Ahır yangınında 12 küçükbaş hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 14:05 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde meydana gelen yangında, 12 küçükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Altıntaş ilçesi Üçhüyük köyünde Metin Ören’e ait ahırda yangın çıktı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Üçhüyük köyünde meydana gelen yangında, 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Altıntaş ilçesi Üçhüyük köyünde Metin Ören’e ait ahırda yangın çıktı. Yangında, ahırın içinde bulunan 12 küçükbaş hayvan telef olurken, 100 adet yonca balyası yandı. Altıntaş Belediyesi İtfaiyesi, Aslanapa Belediyesi İtfaiyesi ve Köy Muhtarlığı tankeri ile yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında, ahırın yan tarafında bulunan samanlığın çatısı da zarar gördü.
Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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