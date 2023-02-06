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Ahir zaman ne demek? Ahir zaman alametleri nelerdir?

06.02.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahir zaman nedir, ne demektir sorularının yanıtları merak ediliyor. Ahir zaman, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. Peki, Ahir zaman alametleri nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ahir zaman ne demek? Ahir zaman alametleri nelerdir?

Ahir zaman kavramı gündelik hayatta sık sık kullanılan ve karşımıza çıkan bir kelimedir. Ahir zaman ne demek? Ahir zaman alametleri nelerdir? gibi sorularun yanıtları merak ediliyor. Ahir zaman kavramı dilimize Farsçadan geçmiş bir kavramdır. Ahir zaman kavramının dünyanın son günleri manasına gelmektedir...

AHİR ZAMAN NE DEMEK?

“Ahir zaman”, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır.

İnsanın ömrü gibi âlemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk’a aittir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir: “Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz ...” (A’raf, 7/187); “Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah’a aittir.” (Lokmân, 31/34) Diğer taraftan Hz. Peygamber’den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyeceği için ona “ahir zaman peygamberi”, ümmetine de “ahir zaman ümmeti” denmiştir. Bu anlamda biz ahir zamanda yaşamaktayız.

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AHİR ZAMAN ALAMETLERİ NELERDİR?

Kıyamet alâmetleri önemine göre küçük ve büyük diye de sıralanmıştır. Küçük alâmetlere dinî hayatın zayıflayıp kötülüklerin yayılmasına dair olaylar dahil edilirken büyük alâmetleri kıyametin kopmasından kısa bir süre önce meydana gelecek hârikulâde vak‘alar oluşturur.

Mahiyetleri dikkate alınarak yapılan taksime göre kıyamet alâmetleri ahlâkî ve fizikî olarak da gruplandırılır. Ferdî ve içtimaî açıdan bozuluşu gerçekleştiren olaylar ahlâkî alâmetleri; güneşin batıdan doğması, sık sık vuku bulan depremler, duhân gibi hadiseler de fizikî alâmetleri teşkil eder.

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