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Ahıra giderken silahla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 22:42 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ahıra hayvanlarına bakmaya giden bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Basat köyü İmamoğlu Mahallesi’nde ahıra hayvanlarına bakmaya giden Cevat Ünal (64) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vuruldu.

Ahıra giderken silahla vuruldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ahıra hayvanlarına bakmaya giden bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Basat köyü İmamoğlu Mahallesi’nde ahıra hayvanlarına bakmaya giden Cevat Ünal (64) kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce vuruldu. Silah sesine koşan komşuları Ünal’ı kendi araçları ile Çaycuma Devlet Hastanesine getirdi. Karın bölgesinden yaralanan Ünal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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