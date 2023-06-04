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  4. Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

04.06.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, 60 koyun ve 110 kuzu olmak üzere 170 küçükbaş hayvanı telef etti. Besici Mehmet Guzay, “Ahıra canavar atladı” diyerek olayı anlattı.

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Kurtlar 170 küçükbaş hayvanı telef etti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Turan Mahallesi’nde yaşayan ve besicilikle uğraşan Mehmet Guzay, yaylada otlanan küçükbaş hayvanlarını, yünlerini kırkmak için mahalledeki ahıra getirdi. Gece saatlerinde ahıra giren kurtlar, 60’ı kuzu, 110’u koyun olmak üzere 170 hayvanı telef etti. Sabah hayvanları çıkarmak için ahıra giden Kuzay, acı manzarayla karşılaştı.

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'AHIRA CANAVAR ATLADI'

Hayvanlarının telef olduğunu gören talihsiz besici neye uğradığını şaşırırken, koyunları kredi ile aldıklarını ve parayı nasıl ödeyeceklerini bilmediklerini kaydetti. “Ahıra canavar atladı” diyerek olayı anlatan besici Mehmet Guzay, “Ahırımızın olduğu yer köyün içerisi sayılır. Koyunlarımız 40 gündür arazide kalıyordu. Kırkım için eve getirdik. Köpeklerin de hepsi boş. Nasıl olduysa bu olay oldu. 60’a yakın koyun, 110 kuzu telef oldu. Ahıra canavar atladı ve malı kırdı" ifadelerini kullandı.

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'KREDİ İLE ALDILAR'

Turan Mahalle Muhtarı Hasan Soykan da, “Bu olayı sabah duydum. Buraya kurt girmiş. 170’e yakın koyun ve kuzunun telef olduğunu öğrendim. Çiftçilerimiz köyümüzde küçükbaş hayvan besliyorlar ve dağlarda yayıyorlar. Kırkım içinde köye geldiler. Kırkımı yaptıktan sonra tekrardan dağa çıkacaklardı. Çiftçimiz bu malları kredi ile aldılar. Bu yüzden sıkıntıları büyük" diye konuştu.

İHA

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Kayseri koyun kurt kuzu

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