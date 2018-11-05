Ahırda 21 büyükbaş telef oldu, inceleme başlatıldı

Selçuk BAŞAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)- GÜMÜŞHANE’de hayvancılıkla uğraşan Nigar Yalçın’a ait ahırdaki 50 büyükbaş hayvanın 21’i telef oldu. Sabah saatlerinde girdikleri ahırda hayvanların hareketsiz şekilde yerde yattığını gören Yalçın ailesi durumu yetkililere bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Merkeze bağlı Yaydemir köyünde oturan Ali Yalçın, sabah saatlerde girdiği ahırında, büyükbaş hayvanların hareketsiz yattığını gördü. Ahırda 50 büyükbaş hayvandan 21’nin hareketsiz şekilde yatması üzerine Yalçın, veteriner hekimden yardım istedi. Çağrılan veteriner hekim Abidin Kobya, ahırda yaptığı incelemede 21 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de, zehirlenme ihtimaline karşı hayvanlardan numune alarak tahlil için Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi.

'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ'

Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Yalçın, çok üzgün olduklarını telef olan hayvanların gelini Nigar Yalçın'a ait olduğunu söyledi. Alınan numunelerin incelendiğini belirten Ali Yalçın, “Burada ne olduğunu bilmiyoruz. Sabah 07.00'de ahıra geldik. Hayvanlar telef olmuş. Veteriner zehirlenmeden olduğunu söyledi. Henüz bir neticemiz yok. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gelip inceleme yaptılar. Tahlile göndermek için parça aldılar" dedi.