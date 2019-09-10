Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet balya ve 70 çuval yemi telef etti

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan ahır yangınında 4 buzağı, 350 adet saman balyası ve 70 çuval yem telef oldu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Alcıklar Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Ramazan ve Yalçın Yaman’a ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın devam ederken Ramazan ve Yalçın Yaman’ın ahırda bulunan büyükbaş hayvanları tahliye etmeye çalıştığı, ancak 4 buzağının tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Çıkan yangında ahır kullanılamaz hale gelirken, 4 buzağı, 350 adet saman balyası ve 70 çuval yem de telef oldu.

Öte yandan, polis ve itfaiye ekiplerinin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattığı öğrenildi.

