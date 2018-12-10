Ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş öldü

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Ovatekkeönü köyünde, muhtar Hüseyin Eldemir'e ait ahırda çıkan yangında, 2 büyükbaş yanarak öldü.

Kurucaşile Ovatekkeönü köyünde öğleden sonra, muhtar Hüseyin Eldemir'e ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırda bulunan 2 büyükbaş, yanarak öldü. Yangını gören köylüler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kurucaşile Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ve Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın köye gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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