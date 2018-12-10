HABER

Ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 17:56 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Ovatekkeönü köyünde, muhtar Hüseyin Eldemir'e ait ahırda çıkan yangında, 2 büyükbaş yanarak öldü.

Ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş öldü

Ayhan ACAR/KURUCAŞİLE (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Ovatekkeönü köyünde, muhtar Hüseyin Eldemir'e ait ahırda çıkan yangında, 2 büyükbaş yanarak öldü.
Kurucaşile Ovatekkeönü köyünde öğleden sonra, muhtar Hüseyin Eldemir'e ait ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırda bulunan 2 büyükbaş, yanarak öldü. Yangını gören köylüler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kurucaşile Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses ve Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın köye gelerek, yangın hakkında bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ahırda çıkan yangında 2 büyükbaş öldüAhırda çıkan yangında 2 büyükbaş öldü

PARTNERSaniye saniye görüntülendi! Havada böyle parçalandıSaniye saniye görüntülendi! Havada böyle parçalandı
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Okul hizmetlisi uyuşturucu satışından tutuklandıOkul hizmetlisi uyuşturucu satışından tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Ali Koç'un otobüs cezası sosyal medyayı salladı

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Fenerbahçe için şok sözler: FETÖ faşistlerinin...

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme!

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'daki hastanede inanılmaz olay! Doktorun isteği şoke etti

Doktorun isteği şoke etti

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Osmanlı Paşası'nın torunu, müze geliriyle sokak kedilerini doyuruyor

Gece avlandığı için görüntülenmesi çok zor! Türkiye'de görüntülendi

Böylesi ilk kez oldu! Arabanın önünden yavaş ve sakince geçti

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Böcekler EXPO 2023'e 'uğur' getirecek

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Korkunç ifadeler: Oğluna cinsel istismarda bulunması için...

Litresi bin liradan satılıyor!

Litresi bin liradan satılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.