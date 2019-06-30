Ahırda elektrik akımına kapılan Doğukan öldü

İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, ahırdaki büyükbaşların yıkandığı makinenin arızalanması sonucu elektrik akımına kapılan Doğukan Sarıoğlu (19) yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Geyve'ye bağlı Karaçam Mahallesi Kestanelik mevkisinde meydana geldi. Ahırda büyükbaşları yıkayan akrabalarına yardıma giden Doğukan Sarıoğlu, iddiaya göre, yıkama makinesindeki arıza nedeniyle elektrik akımına kapıldı. Sarıoğlu'nun yere yığıldığını gören akrabaları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası Sarıoğlu'nu ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Doğukan Sarıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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