Ahırda, elektrik akımına kapılarak öldü

Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde elektrik akımına kapılan Cesur Pınar (29) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Horuh Mahallesinde meydana geldi. Hayvancılık yapan Cesur Pınar ineklerini sağmak için evinin yanındaki ahıra girdi. Pınar'dan bir süre haber alamayan babası Selahattin Pınar, ahıra girdiğinde oğlu Cesur Pınar'ı süt sağma makinesinin yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Pınar'ın cenazesi Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk incelemede elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Pınar'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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