Ahırda kendini astı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atilla A. (53), hayvan damında kendini iple asarak, yaşamına son verdi.

Aslanlı Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası olan Atilla A., bir süre önce eşinden boşandı. Borçlarından dolayı icralık olan Atilla A., Nazilli- Ödemiş karayolu kenarındaki evinin yanındaki hayvan damında kendini astı. Yakınları tarafından bulunan Atilla A.'nın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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