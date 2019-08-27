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Ahırda kendini astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atilla A.

Ahırda kendini astı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Atilla A. (53), hayvan damında kendini iple asarak, yaşamına son verdi.
Aslanlı Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası olan Atilla A., bir süre önce eşinden boşandı. Borçlarından dolayı icralık olan Atilla A., Nazilli- Ödemiş karayolu kenarındaki evinin yanındaki hayvan damında kendini astı. Yakınları tarafından bulunan Atilla A.'nın cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, soruşturma başlattı.

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Ahırda kendini astıAhırda kendini astıAhırda kendini astı

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