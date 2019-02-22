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Ahırda ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 17:02 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Gördes ilçesinde, ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulunan imam Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ahırda ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildi

Ahmet İNCE/GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Gördes ilçesinde, ahırda ayakları bağlı halde, av tüfeğiyle vurulmuş olarak ölü bulunan imam Hasan Arslan (52) ve eşi Fatma Arslan (49) gözyaşları arasında toprağa verildi. Fatma Arslan'ın cep telefonundan ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı mesaj gönderilmesi ve ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan ile eşi Fatma Arslan, dün saat 08.30 sıralarında, evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını belirledi. Soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan aynı gün saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiği, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine, ardından ahıra kontrol için geldiklerinde çiftin cesetlerini gördükleri belirlendi. İmam Hasan Arslan'ın otomobilinin de ahırın önünde olduğu anlaşıldı. Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ölen çiftten Fatma Arslan'ın aslen Benliali Mahallesi'nden, eşi Hasan Arslan'ın ise Doğanpınar Mahallesi'nden olduğu belirtildi.
Arslan çiftinin, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri, bugün öğlende Gördes'teki Ulu Cami'ye getirildi. Buradaki törene katılan Arslan çiftinin yakınları ve sevenleri gözyaşı döktü. Cuma namazı sonrası çiftin cenaze namazını, Manisa Müftüsü Sinan Cihan kıldırdı. Kılınan namazın ardından Arslan çiftinin Gördes İlçe Mezarlığı'na götürülen cenazeleri, toprağa verildi. Öte yandan, ölümleri şüpheli bulunan çiftle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Ahırda ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildiAhırda ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildiAhırda ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildiAhırda ölü bulunan imam ve eşi toprağa verildi

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