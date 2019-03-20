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Ahırda şarap üretimi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:36 | Son Güncelleme

Mersin polisinin kaçak içki üretimine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 10 bin litre hazır şarap ile bin 500 litre mayaya yatırılmış şarap sıvısı ele geçirildi.

Ahırda şarap üretimi

Mersin polisinin kaçak içki üretimine yönelik düzenlediği operasyonlarda, 10 bin litre hazır şarap ile bin 500 litre mayaya yatırılmış şarap sıvısı ele geçirildi. Şarap üretilen yerlerden birinin ’ahır’ olması görenleri şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, kaçak içki üretimine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarsus Tepetaşpınar Mahallesi ile merkez Akdeniz ilçesinde 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler Y.E’ye ait 6 bin 850 litre, C.S’ye ait 2 bin 450 litre, M.E.B’ye ait 700 litre içime hazır şarap ve bin 500 litre mayaya yatırılmış şarap ele geçirdi. Tarsus’taki şarap üretim yerinin ’ahır’ olması ise görenlerin şaşkına çevirdi.
Kaçak içki üretimi yapan 3 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Ahırda şarap üretimi

Ahırda şarap üretimi

Ahırda şarap üretimi

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