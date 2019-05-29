Ahırda yalnız kalan ineğe aynalı terapi

Karadeniz insanı bu kez pratik çözümünü ahırda yalnız kalan ve bu nedenle sürekli huysuz olan ineğinin yalnızlığını ahıra koyduğu boy aynası ile çözerek gösterdi.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Demirci ailesinin ahırda bulunan iki ineğinden biri kesilince ahırda yalnız kalan ineğin psikolojisi bozuldu, sürekli huysuzluk yapmaya başladı. Çözümü ilk önce yanına bir dana almakta bulan aile, bu tedbir sonuç vermeyince ailenin reisi Osman Demirci’nin aklına fıkralara konu olacak cinsten bir fikir geldi. Evde kullandığı boy aynasını getirip ahıra koyan Demirci, ineğin aynadaki suretini başka bir inek sanması ile birlikte ineğinin sakinleşmesini ve huysuzluğunun geçmesini sağladı.

Konuyla ilgili İHA muhabirini açıklamalarda bulunan Osman Demirci, ”İki tane ineğimiz vardı. Bir tanesini kestiğimiz zaman bu tek kaldı ve bağırmaya başladı, gözlerinden aşağıya gözyaşları akıyordu. Ben de dayanamadım ona bir arkadaş almak için arkadaşla biraz araştırdık ama kafama göre bulamadım. Sonra evdeki aynayı gördüm böyle bir şey aklıma geldi. Acaba aynaya baktığında kendini başka bir arkadaş sanır da susar diye düşündüm. Öyle de oldu. Aynayı ahıra koyduktan sonra sesi kesildi, sakinleşti” dedi.

Demirci’nin oğlu Soner Demirci ise yaptığı açıklamada "Ben ilk gördüğümde bana çok ilginç geldi, böyle bir şeyi daha önce ben görmemiştim. Herkes babamın bir Karadenizli bir mucit olduğunu düşünüyor” diye konuştu.