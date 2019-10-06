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Ahırda yangın çıktı, 17 büyükbaş öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 14:42 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesindeki ahırda çıkan yangında 17 büyükbaş yanarak öldü.

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesindeki ahırda çıkan yangında 17 büyükbaş yanarak öldü.

Dün gece ilçeye bağlı Helete Mahallesi'nde, Mehmet Tatlıgül'ün evinin yanındaki ahırda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören Tatlıgül ile komşuları kendi imkanlarıyla alevlere müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi. Yangının büyüyüp eve sıçramaması için ahırdaki samanlar dışarı çıkarıldı. Alevler olay yerine gelen 1 itfaiye aracı ve itfaiye eri ile mahalle sakinlerinin saatler süren söndürme çalışmaları sonunda söndürülebildi. Yangında, ahırdaki 17 büyükbaş yanarak öldü.

Mahalle Muhtarı Ali Solak, Helete'nin Çağlayancerit'e 20 kilometre uzaklıkta 5 bin nüfuslu bir mahalle olduğunu ve nüfusun yaz aylarında 14 bine kadar çıktığını söyledi. Mahallede sadece tek bir itfaiye personeli ile itfaiye aracının olduğunu, onun da yetersiz kalması nedeniyle yangını vatandaşların söndürdüğünü belirten Solak, "Mahalledeki itfaiye binasında sadece tek bir personel var o da şoför. Yangına geldi mahalle sakinleriyle birlikte müdahale etmeye çalıştı alevlere ama tek olduğu için başarılı olamadı. Mahalle sakinleri olarak bizler söndürdük yangını. Çağlayancerit'ten itfaiye geldiğinde alevler sönmüşü. Allah'a şükürler olsun ki yangında can kaybımız olmadı. İtfaiyedeki personel eksikliğini daha önce İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e de söyledik. Tek bir itfaiye aracı ile personelinin yetersiz olduğunu belirttik ama bir sonuç alamadık. Umarım bu dan sonra bu sorun bir an evvel çözüme kavuşur" diye konuştu.

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