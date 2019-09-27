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AHIRDA YATAN BÜYÜKBAŞLAR DEPREMLE BİRLİKTE BÖYLE AYAĞA KALKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.

-Arnavutköy'de ahırda deprem anı kamerada

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)
Arnavutköy'de deprem anında ahırda yatan büyükbaş hayvanların ayağa kalkması kameralara yansıdı.
İstanbul'da dün 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Arnavutköy'de de hissedildi. Deprem anında bir ahırda bulunan güvenlik kamerası da kayıttaydı. Ahırda yatan büyükbaş hayvanların depremle birlikte ayağa kalkması kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
Deprem anı
hayvanların ayağa kalkması

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