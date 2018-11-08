Ahırdaki hayvanlara saldırdığı iddia edilen köpekler toplanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yetiştiricilerin, hayvanlarına saldırdıkları gerekçesiyle şikayette bulunması üzerine bölgedeki sahipsiz köpekler belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

Ertuğrul Mahallesi'ndeki hayvan yetiştiricilerinin son bir ayda gruplar halinde dolaşan köpeklerin saldırısı sonrası hayvanlarının telef olduğunu ya da yaralandığını belirtmesi üzerine Ödemiş Belediyesi, bölgedeki köpeklerin toplanması kararı aldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayeti üzerine köpeklerin toplanması çalışmalarının başladığını söyledi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara gece gündüz devam edeceklerini dile getiren Badem, "Toplanan başıboş köpekler belediyenin hayvan

barınağında bakıma alınacak. Gerekli kontroller yapılacak." dedi.

Öte yandan Ödemiş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Aylin Aktaş ve veteriner Gökhan Kır'ın saldırıya uğrayan büyükbaş hayvanlar üzerinde inceleme yaptığı belirtildi.

Ertuğrul Mahallesi sakinlerinden Ayhan Güler de belediye ekiplerinin bölgeye gelmesiyle rahat bir nefes aldıklarını ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, köpeklerin ahırlardaki hayvanlarına saldırdığını ve telef ettiklerini öne süren mahalleli, hayvanlarını korumak için gece gündüz nöbet tutmaya başlamıştı.

