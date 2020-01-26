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Ahırdaki inekler yanmaktan son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahırdaki büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı.İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi’nde Mustafa Figan’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında ahırdaki büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı.
İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi’nde Mustafa Figan’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın evin yanında bulunan ahıra da sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahırdaki 4 ineği yanmaktan son anda kurtardı. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Çıkan yangında ev ve eşyalar küle döndü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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