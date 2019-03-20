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Ahırdan bozma şarap imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

MERSİN'de polis, şarap imalathanesi olarak kullanılan eski bir ahırın da aralarında bulunduğu adreslere düzenlediği baskında 10 bin litre içime hazır şarap ve 1500 litre maya ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Ahırdan bozma şarap imalathanesine baskın

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polis, şarap imalathanesi olarak kullanılan eski bir ahırın da aralarında bulunduğu adreslere düzenlediği baskında 10 bin litre içime hazır şarap ve 1500 litre maya ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak şarap üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şüpheli olarak Tarsus ilçesi Tepetaşpınar Mahallesi’nde yaşayan Y.E. tespit edildi. Y.E.'nin evi ile aynı yerde bulunan ahıra baskın yaptı. Polis ekipleri, ahırın şarap imalathanesine çevrildiğini gördü. Baskında 6 bin 850 litre içime hazır şarap ele geçirildi. Y.E. gözaltına alındı.
Operasyonun devamında Akdeniz ilçesinde yaşayan C.S.’nin evine yapılan baskında 2 bin 450 litre içime hazır şarap, M.E.B.'nin evine yapılan baskında da 700 litre içime hazır şarap ile 1500 litre maya ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Ahırdan bozma şarap imalathanesine baskınAhırdan bozma şarap imalathanesine baskınAhırdan bozma şarap imalathanesine baskınAhırdan bozma şarap imalathanesine baskın

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