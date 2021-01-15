HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu

Ahırdan kaçan at, kazada telef oldu

15.01.2021 22:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir otomobil, ahırdan kaçıp yola çıkan ata çaptı.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir otomobil, ahırdan kaçıp yola çıkan ata çaptı. Kazada sürücü yaralanırken, at telef oldu.
Kaza, Korkuteli-Burdur caddesinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ahırdan kaçıp yolun karşısına atlayan ata, karşı istikametten gelen Mehmet A. idaresindeki 07 CVF 33 Plakalı otomobil çarptı. Aracın sürücüsü (21) atın çarpmasıyla yaralanırken, at olay yerinde telef oldu, yavrusu yaralandı.
Araç sürücü ambulansı ile Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yavru at Korkuteli Belediyesi veterineri tarafından tedavi edilirken, telef olan at, Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş makinesi ile olay yerinden kaldırılarak gömüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Ordu’da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldıOrdu’da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk soyadı nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

Şebnem Dönmez yıllara meydan okuyor! Hala ilk günkü gibi

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

WhatsApp'tan flaş açıklama: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

Yakalanan terörist itiraf etti: SİHA ve İHA'lar nedeniyle terör örgütü zor durumda

SİHA ve İHA'lar nedeniyle terör örgütü zor durumda

Son dakika! '2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

Açık alanda yemek dağıtımıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Açık alanda yemek dağıtımıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Ordu'da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

Ordu’da korona virüs vakaları yüzde 65 azaldı

Son dakika! Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Davutoğlu'ndan Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.