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Ahırdan kaçan keçileri jandarma buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 18:27 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, ahırdan kaçtığı belirtilen besici Süleyman Bayır'ın 25 keçisini jandarma buldu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, ahırdan kaçtığı belirtilen besici Süleyman Bayır'ın 25 keçisini jandarma buldu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında ​merkez Onikişubat ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Süleyman Bayır, ahıra gittiğinde keçilerin olmadığını gördü. Kurban Bayramı'nda satacağı keçileri yakınlarıyla birlikte arayan ancak sonuç alamayan Bayır, jandarmadan yardım istedi. Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ahır ve çevresinde yaptıkları incelemede hırsızlık izine rastlamazken, keçilerin kaçmış olabileceğini değerlendirerek arama çalışması başlattı. Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, keçilerin Kaman Dağı yönüne gittiğini saptadı. 25 keçi, bugün sabah saatlerinde jandarma ekiplerince Kaman Dağı eteklerinde bulunarak sahibine teslim edildi. Firar eden keçilerine kavuşan Süleyman Bayır, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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