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Ahırdan kaçan küçükbaşlar jandarmaya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 10 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından drone ve iz takibi yapan köpeklerin yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde kapısı açık unutulan ahırdan kaçan 10 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıbakar köyünde Aynur Ağcabay, kapısını açık unuttuğu ahırındaki 10 küçükbaş hayvanın yerlerinde olmadığını görünce, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, iz takibi yapan köpekler ve gece görüş özelliği bulunan drone yardımıyla yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, köye 2 kilometre mesafedeki boş arazide bularak sahibine teslim etti.

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il jandarma komutanlığı Kilis küçükbaş hayvan

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