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Ahırı sahte içki imalathanesine dönüştürmüşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Adana'da polis, imalathaneye dönüştürülen ahırın da olduğu iki adreste 2 bin 679 litre sahte rakı ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltına aldı

Adana'da imalathaneye dönüştürülen ahırın da olduğu iki adreste 2 bin 679 litre sahte rakı ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki iki adreste sahte içki üretildiğini belirledi.

Ekip, adreslerden birine düzenlediği operasyonda, evin mutfak bölümünden de girilebilen ve daha önce ahır olarak kullanılan bölümün sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti.

Aramalarda sahte içkiyle dolu bir litrelik bin 800 şişe ele geçirildi.

Bölgedeki başka bir adreste yapılan aramada ise 879 litre kaçak rakı bulundu.

L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı.

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