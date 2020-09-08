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Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 17:41 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya’nın Serik ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangını söndürüldü. Ahırın kenarına sıçrayan alevleri, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı.
Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Yumaklar Mahallesi Kocabelen mevkiindeki zeytinlik ve ormanlık alanda başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kule durumu diğer ekiplere haber verdi. Yamaç alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve işçi hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına farklı noktalardan müdahale etmeye başladı. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle yangın birkaç farklı noktaya sıçradı. Vatandaşların da yardım etmesiyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bir evin yakınındaki ahırın yanına sıçrayan yangın vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ahırın yanmaması için alevlere elleriyle toprak attı. Vatandaşların küçülttüğü alevleri itfaiye söndürdü. Yangında bir mezarlık da zarar gördü. Yanan ağaçlar mezarların üzerine devrildi. Yangında ağaçlar yanarken, bir mezarın başındaki Türk bayrağının ise alevlerden etkilenmediğini görüldü.
Yangında Osman Kirli’ye ait 62 dönümlük zeytin ağacı ve bir başka kişinin ceviz ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.Kulenin zamanında haber vermesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.

"Kayınpederimin mezarı yandı"
Yangın yerine yardıma gelen Tahir Pekşen, “Mezarlık yandı, bahçeler zarar gördü. Yangın evlere yaklaştı. Kayınpederimin mezarı vardı ama yandı" dedi.

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